Care este salariul unui preot ortodox. Vezi care este suma pe care o incaseaza lunar

Sumele de bani pe care preotii din Romania le castiga in fiecare luna au fost intotdeauna o curiozitate a romanilor. Salariile preotilor variaza in functie de gradul acestora, dar pot fi de multe ori "rotunjite" in functie de sumele de bani donate de catre credinciosi catre biserica, informeaza money.ro.Spre deosebire de alte state europene, Romania aloca fonduri importante pentru personalul apartinand cultelor religioase, dupa cum informeaza sursa citata.De-a lungul vremii, subiectul ... citeste toata stirea