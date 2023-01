Cei mai bine platiti romani sunt angajatii din domeniul IT, arata datele Institutului National de Statistica. Un novice in acest domeniu castiga 4.000 de lei lunar, iar pentru cei cu experienta mai mare, salariile ajung si la 10.000 de lei.Angajatii din acest domeniu au castigat in medie, in luna noiembrie - 10.329 de lei.Pe locul doi sunt cei care lucreaza in informatii si comunicatii ... citeste toata stirea