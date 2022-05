Care sunt cele mai cautate locuri de munca si in ce domeniu salariul e de peste 7000 de lei? (Raport platforma recrutari)

Posturile de dezvoltator software, lucrator comercial, specialist in call center, expert in creditare si specialist in HR sunt cele mai cautate pe platforma Undelucram.ro, iar salariile variaza intre 2.400 de lei si 7.400 de lei, transmite Agerpres.Potrivit sursei citate, cel mai mare salariu mediu este oferit pentru un jobul de software developer - 7.400 lei (IT) iar cel mai mic pentru cel de lucrator comercial - 2.400 lei."Salary Report ofera date din ultimul an despre 400.000 de salarii, ... citeste toata stirea