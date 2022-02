Care sunt locurile de munca ale viitorului? Schimbari pe piata job-urilor

Specialist in vaccinuri, manager pentru diversitate, specialist in Machine Learning, dezvoltatori IT, asistente in sectii de Terapie Intensiva sunt cateva dintre pozitiile pentru care se cauta intens oameni pe piata muncii, scrie Economedia, citand o analiza a platformei LinkedIn. Lista de locuri de munca in ascensiune LinkedIn din 2022 dezvaluie cele 25 de posturi cu cea mai rapida crestere in ultimii cinci ani si tendintele care definesc viitoarea lume a muncii. Analiza ofera si o plaja de ... citeste toata stirea