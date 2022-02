Care sunt locurile de munca cu cele mai mari salarii din Romania?

Topul celor mai bine platite joburi, in acest moment, este dominat de IT si Management, arata datele platformelor de recrutare BestJobs si eJobs, citate de Economedia.Este vorba despre salariile maxime pe care le au in prezent specialistii care ocupa aceste pozitii. Mediile nationale sunt, asa cum este firesc, mai jos si cresc odata cu nivelul de senioritate al angajatului, dar variaza extrem de mult si in functie de regiune si de marimea companiei. Acest top reflecta fidel salariile din ... citeste toata stirea