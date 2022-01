Care sunt marile proiecte de infrastructura pregatite de vecinii din Bihor. Lista lui Ilie Bolojan: Centuri, modernizare aeroport, parcuri industriale

Centuri rutiere, drumuri judetene, modernizarea aeroportului, construirea de parcuri industriale, un nou centru cultural - sunt cateva dintre proiectele anuntate de presedintele Consiliului Judetean Bihor, Ilie Bolojan, fost primar al municipiului Oradea, transmite Economedia.ro.Seful CJ a grupat aceste proiecte in "10 santiere" si a publicat lista pe pagina sa de Facebook."Unele proiecte sunt in derulare, altele vor incepe efectiv in acest an. O parte se vor finaliza in 2022, celelalte vor ... citeste toata stirea