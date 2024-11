Care va fi pensia minima de la 1 ianuarie 2025? Aproape 5 milioane de varstnici vor primi bani in plus

Inceputul anului 2025 vine cu vesti bune pentru aproape 5 milioane de varstnici, care vor primi cu 12% mai multi bani la pensie din 1 ianuarie.Totodata, 200 de mii de pensionari care au iesit pe minus la recalcularea din septembrie vor ramane cu veniturile inghetate.Astfel, pensia minima va creste cu 133 de lei, iar un pensionar care are un venit de 2.000 d lei va primi 250 de lei in plus. In cazul indemnizatiei minime de 1.281 de lei se va ajunge la suma de 1.414 leiDe asemenea, pensiile ... citește toată știrea