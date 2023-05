Bursa sociala in noul an sscolar 2023-2024 va avea valoarea de 300 de lei pe luna. In anumite cazuri exceptionale, suma poate fi majorata.Bursa sociala se adreseaza elevilor din medii dezavantajate socio-economic, elevilor care au situatii medicale speciale, ori care provin din grupuri vulnerabile.Elevilor care beneficiaza de aceste burse, li se asigura "pastrarea confidentialitatii asupra identitatii, datelor personale si informatiilor referitoare la situatia de dificultate in care se afla". ... citeste toata stirea