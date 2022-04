Carnea de miel a ajuns sa coste 60 de lei kilogramul. Romanii renunta la retetele traditionale de Paste pentru ca nu isi permit ingredientele

Carnea de miel a ajuns sa coste astazi 60 de lei kilogramul, cu mai putin de o saptamana inainte de Sarbatorile Pascale. Acest pret inseamna cu 50% mai mult fata de anul trecut, dupa ce zilele trecute, carnea de miel era in jur de 50 de lei kilogramul.Pretul unui kilogram de carne de miel variaza in magazinele din Romania, mai ales acum, in Saptamana Patimilor. Mai sunt doar cateva zile pana la Paste, iar romanii isi pregatesc lista de cumparaturi. Multi dintre ei cauta cele mai mici preturi ... citeste toata stirea