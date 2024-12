Carnea de porc va deveni un lux pentru multi romani in prag de Sarbatori. Preturile vor creste considerabil

Preturile la carnea de porc vor creste considerabil in urmatoarea perioada, avand in vedere ca se apropie Sarbatorile.Spre exemplu, in perioada 18-27 noiembrie, pretul mediu pentru porcine in viu a fost de 8,03 lei/kg, iar la raft, preturile sunt aproape triple, in unele cazuri.Mai exact, intr-o retea de macelarie cunoscuta, preturile incep de la 14,5-15 lei/kg pentru capul de porc si pot ajunge la 37,5-38,5 lei/kg pentru produse premium precum muschiuletul sau ceafa.In ... citește toată știrea