Carnea, un aliment de lux. Romania, in topul tarilor din UE cu cele mai cresteri de pret in ultimul an!

Pretul la carne in Uniunea Europeana era cu 3,3% mai mare in luna februarie 2024 decat in luna februarie 2023, insa in randul tarilor membre cele mai mari cresteri de preturi au fost inregistrate in Bulgaria (8,2%) si Romania (7,7%), arata datele Eurostat.Cele mai mari scumpiri sunt la sortimentul carne de porc, adica produsul din care fiecare roman consuma anual cam 38 de kilograme.Daca anul trecut cumparam ceafa de port cu 18 lei pe kilogram, acum ne costa 19 lei si 30 de bani.