Carucioarele misterioase revin in magazinele Auchan din Cluj! Ce inseamna, de fapt, carucioarele misterioase?

Pe 18 octombrie 2024, caruciorul misterios cu reducere de 65% revine in hipermarketurile Auchan, intr-o editie cu totul specialaMajoratul Auchan va fi marcat luna aceasta si cu evenimente speciale in hipermarketurile Auchan, printre acestea numarandu-se degustari de tort sau show-uri live de gatit. De asemenea, "Comoara din carucior", unul dintre cele mai asteptate evenimente lansate de Auchan la inceputul acestui an, in premiera pe plan local, revine intr-o editie speciala.Astfel, vineri, 18 ... citește toată știrea