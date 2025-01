Casa modesta din Gheorgheni, scoasa la vanzare cu 529.000 de euro: "Cati fraieri se inghesuie? Poate pica pe mine tavanul la cum arata" FOTO

O casa situata in cartierul Gheorgheni din Cluj-Napoca a generat un val de comentarii pe retelele de socializare, dupa ce a fost scoasa la vanzare cu 529.000 de euro.Locuinta are o suprafata utila de 188 de metri patrati, are 5 camere si vine la pachet cu un teren de 400 de metri patrati si doua locuri de parcare."Casa individuala de vanzare, teren 400 mp, 5 camere, cartierul Gheorgheni, Cluj-Napoca. Suprafata utila de 188 mp. Dispune de 2 locuri de parcare proprii in curte. Pret 529000 euro. ... citește toată știrea