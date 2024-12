Casa semifinisata din Buna Ziua, scoasa la vanzare cu 2,9 milioane de euro! Proprietarul promite piscina in curte si panouri fotovoltaice

O casa cu sase camere din Buna Ziua, unul dintre cele mai apreciate cartiere ale municipiului Cluj Napoca, a fost scoasa la vanzare cu fabuloasa suma de 2,9 milioane de euro.Imobilul are o suprafata utila de 450 de metri patrati si este semifinisat. Proprietarul nu a specificat daca potentialii cumparatori pot primi sprijin pentru finisarea locuintei, dar i-a asigurat ca vor avea o piscina in curte si panouri fotovoltaice.In plus, anuntul postat pe platforma de imobiliare este insotit de ... citește toată știrea