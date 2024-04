Castigul salarial mediu din Cluj a scazut! In ce judete din Romania se obtin cei mai multi bani

Salariul mediu al Clujenilor a scazut. La finalul lunii lunii februarie 2024, in judet au fost inregistrate 283.824 persoane angajate, in crestere cu 1367 persoane comparativ cu luna ianuarie 2024, arata ultimul raport al Directiei Judeteane de Statistica Cluj.Salariul mediu a fost mai mic in februarie, comparativ cu luna precedenta.Castigul salarial mediu brut in luna februarie 2024, in judetul Cluj a fost 9369 lei, in scadere cu 50 lei fata de luna precedenta, dar mai mare cu 945 lei fata ... citește toată știrea