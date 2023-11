Castigul salarial mediu net in luna septembrie 2023 a fost 4.593 lei, in crestere cu 62 lei (+1,4%) fata de luna precedenta, iar valorile cele mai mari s-au inregistrat in fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului (11.450 lei), arata datele publicate luni de INS.Cele mai mici castiguri nete s-au inregistrat in hoteluri si restaurante (2.524 lei). Castigul salarial mediu brut a fost 7.350 lei, cu 92 lei (+1,3%) mai mare decat in luna august 2023. ... citeste toata stirea