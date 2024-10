Castigul salarial mediu net a scazut la 5.158 lei in august, arata datele statistice.Castigul salarial mediu net a scazut la 5.158 lei in august, fiind mai mic cu 84 lei, adica -1,6%, fata de luna anterioara, arata datele publicate azi de INS. De asemenea, in ce priveste castigul salarial mediu brut, acesta a fost de 8.443 lei, cu 137 lei mai mic decat in luna anterioara. In iulie Clujul avea cele mai mari salarii medii nete din tara, dupa Capitala, acelasi lucru fiind valabil in fiecare luna ... citește toată știrea