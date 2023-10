Castigul salarial mediu net din Romania s-a diminuat cu 34 lei (0,7%) in luna august, fata de iulie, pana la 4.531 lei, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica (INS). Castigul salarial mediu brut a scazut fata de luna anterioara cu 0,8%, adica cu 59 lei, si a ajuns la 7.258 de lei.Cele mai mari valori ale castigului salarial mediu net in luna august s-au inregistrat in sectorul IT (10.419 de lei), iar cele mici in ... citeste toata stirea