Castigul salarial mediu net lunar a fost de 4.412 lei in 2023. Clujul, judetul cu cele mai mari salarii, dupa Capitala

Castigul salarial mediu brut lunar inregistrat la nivelul economiei nationale in anul 2023 a fost 7.042 lei, cu 15%, respectiv 916 lei, mai mare fata de anul precedent, iar castigul salarial mediu net lunar s-a ridicat la 4.412 lei, in crestere cu 16,1%, mai exact cu 611 lei, arata datele publicate miercuri de INS.Cele mai mari valori ale castigurilor salariale medii nete lunare realizate in anul 2023, comparativ cu media pe economie, s-au inregistrat in urmatoarele activitati economice: ... citește toată știrea