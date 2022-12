Cat a fost cea mai mare tranzactie realizata pana acum de o companie antreprenoriala romaneasca din IT: Grupul american GlobalLogic va plati 240 mil. euro pentru Fortech Cluj. Compania din Cluj il are ca actionar principal pe Calin Vaduva, cel care a creat firma in urma cu aproape 20 de aniSurpriza finalului de an pe piata de IT din Romania, dar si pe piata mergers & aquisitions locala, a fost tranzactia prin care GlobalLogic a cumparat Fortech Cluj, o companie antreprenoriala romaneasca de ... citeste toata stirea