Cat castiga pensionarii din Romania? Pensia medie a ajuns la 1679 la inceputul anului/ Unde sunt cele mai mici si cele mai mari valori

In trimestrul IV 2021, numarul mediu de pensionari a fost de 5,058 milioane de persoane, in scadere cu 15.000 fata de trimestrul precedent, arata datele Institutulio National de Statistica. Pensia medie lunara a fost de numai 1.679 lei. Exista insa si judete unde pensiile sunt sub 1300 de lei.Numarul mediu de pensionari de asigurari sociale de stat a fost de 4,643 milioane de persoane, in scadere cu 9.000 faa-a de trimestrul precedent.Pensia medie lunara a fost de 1.679 lei, in createre cu ... citeste toata stirea