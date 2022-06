Cat castiga un farmacist sau un tehnician de laborator. Cel mai mare venit poate ajunge si la zeci de mii

Industria farmaceutica reprezinta un domeniu atragator pentru candidatii aflati in cautarea unui loc de munca. In pandemie, acest domeniu a batut record dupa record. Aproape un sfert dintre angajati castiga peste 4.000 de lei net pe luna, reiese dintr-o analiza realizata de o platforma de recrutare online.Conform eJobs, cu aproximativ 6.000 de joburi postate in prima jumatate a anului 2022, numarul de pozitii deschise pentru cei care vor sa lucreze in domeniu a fost cu 60% mai mare decat in ... citeste toata stirea