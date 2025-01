Cat castiga un nepalez care lucreaza intr-un supermarket din Romania? Nu plateste chirie, iar mancarea ii e asigurata

In Romania muncesc deja aproape 150.000 de angajati din Asia. Pentru a acoperi o parte din cele aproape jumatate de milion de locuri vacante de munca din tara noastra, Guvernul a aprobat aducerea a inca 100.000 de muncitori din afara UE.Cei mai multi imigranti vin din tari precum Nepal, Sri Lanka, India si Pakistan, iar domeniile cu cel mai mare deficit de personal sunt constructiile, curieratul si horeca.Concret, in constructii exista aproape 50.000. Alte 29.000 de posturi sunt libere in ... citește toată știrea