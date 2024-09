Cat castiga un pompier in 2024 si cum poti sa ajungi pompier in Romania

Ziua Pompierilor 2024 este sarbatorita pe 13 septembrie. Cei care lucreaza ca pompieri cu grad de subofiteri s-au instruit timp de doi in scolile de profil si sunt angajati la stat, iar salariile variaza in functie de experienta pe care o au in campul muncii, dar si de specializarea pe care si-au ales-o.Unul dintre principalele motive de interes pentru cei care doresc sa urmeze o cariera de pompier este nivelul salarial. In Romania, un pompier incepator castiga un salariu de baza care variaza ... citește toată știrea