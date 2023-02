Cat costa alimentele de baza pentru romani. Rata inflatiei a scazut usor luna trecuta, arata ultimele date INS

INS anunta la cat a ajuns rata inflatiei in luna ianuarie. Potrivit specialistilor rata inflatiei a scazut usor luna trecuta si acesta ar fi trendul pentru anul 2023. Chiar si asa, cifrele sunt duble, fata de anul trecut, motiv pentru care puterea de cumparare a romanilor a scazut drastic.Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022 este 15,1%. Cu 1,3% mai putin ca in decembrie. Preturile de consum in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna decembrie 2022 au ... citeste toata stirea