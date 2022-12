Cat costa chiria si un apartament in marile orase din Romania. La Cluj se mentin preturile aberante in sectorul imobiliar

Piata imobiliara din Romania s-a confruntat cu schimbari majore in ultimii ani. Pe masura ce populatia in mediul urban continua sa creasca, ca urmare a migratiei din zonele rurale, si nu numai, romanii cauta zone in care sa locuiasca, unde pot gasi scoli bune, locuri de munca si locuinte la preturi accesibile.In timp ce unele orase par parasite, in altele, au explodat preturile la apartamente, atat pe partea de achizitie, cat si de inchiriere. In Constanta, exista cele mai exagerate chirii din ... citeste toata stirea