Indicatorii tehnico-economici necesari lansarii licitatiei pentru constructia sectiunii a doua a autostrazii A8 Targu Mures-Siasi-Ungheni via Targu Neamt au fost aprobati in cadrul comitetului companiei nationale de drumuri si autostrazi (CNAIR).Tronsonul de aproape 160 km va costa 6,4 miliarde de euro sau 40 de milioane de euro per kilometru, fiind cu aproape 12 milioane de euro per kilometru mai scumpa decat tronsonul montan din autostrada A1 Pitesti-Sibiu. Proiectul va fi finantat partial ... citeste toata stirea