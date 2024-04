Cat costa o noapte de cazare intr-un hotel de 3 stele vs. un apartament, pe litoral, de 1 Mai. Zeci de mii de turisti vor da startul sezonului estival

Peste 80.000 de turisti vor da startul sezonului estival la malul marii. Mamaia si Vama Veche se anunta, ca de obicei, polurile distractiei de 1 Mai. Hotelurile sunt rezervate aproape complet pentru aceasta perioada.O camera de 3 stele pleaca de la 125 de lei in Eforie Nord si de la 155 de lei pe noapte in Mamaia. Daca preferati hotelurile de 4 stele, cea mai accesibila statiune este Neptun. Cu aproape 200 de lei pe noapte, va puteti bucura de un sejur plin de rasfat, care in Eforie Nord ... citește toată știrea