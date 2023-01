Cat costa sa cumperi un an de vechime la pensie, din ianuarie 2023. Vin scumpiri odata cu cresterea salariului minim

A crescut pensia, insa creste si pretul pe care romanii il vor plati daca vor sa-si cumpere ani de vechime pentru pensia la stat. Scumpirea vine odata cu cresterea salariului minim.Foarte multa lume are goluri in cartea de munca si vrea sa isi cumpere vechime. Si aceasta cumparare de vechime, sa va umpleti golurile din cartea de munca, are legatura cu salariul minim care va creste la 3.000 de lei. Contributia se raporteaza la salariul minim pe economie si este in proportie de 25%, scrie Antena ... citeste toata stirea