Romanii viseaza la un trai in Germania, dar nici acolo nu sunt cainii cu colaci in coada. Un roman stabilit in Germania a dorit sa le arate conationalilor care este costul lunar cu traiul.Acesta a analizat toate cheltuielile pe care le are si apoi a tras linia. Cel mai mult costa mancarea, circa 800 de euro, apoi vine chiria, 600 de euro, cam cat la Cluj. Locuinta este modesta, dar are toate dotarile. Internetul costa 50 de euro pe luna, o avere fata de Romania unde internetul si televiziunea ... citeste toata stirea