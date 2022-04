Cat costa un kilogram de carne de miel in magazine, inainte de Sarbatorile Pascale

Scumpirile din ultima perioada se vor resimti cel mai tare in buzunarele romanilor in pregatirile pentru masa de Paste. Lucrurile vor fi resimtite si in pretul unui kilogram de carne de miel, care variaza in magazinele din Romania cu o saptamana inainte de Sarbatorile Pascale.Astfel, in functie de partea de miel pe care doriti sa o cumparati, pretul pe kilogram poate varia de la aproape 11 lei pana la 65 de lei. Iata, mai jos, care este pretul carnii de miel in ... citeste toata stirea