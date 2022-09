Cat de tare a scazut euro pe piata. A ajuns la cel mai scazut nivel din 2002

Moneda euro a coborat, luni 5 septembrie, sub 0,99 dolari, pentru prima data in aproape doua decenii. A ajuns la cel mai scazut nivel din anul 2002.Lira sterlina este in corzi, dupa ce decizia Rusiei de a opri livrarea gazelor prin principala sa conducta spre Europa a sporit temerile privind evolutia preturilor energiei si a cresterii economice, transmite Reuters.In tranzactiile din Asia, moneda euro se tranzactiona la 0,9880 dolari, cel mai scazut nivel din 2002, in timp ce lira sterlina se ... citeste toata stirea