In ciuda faptului ca distribuitorii de energie electrica declara in fiecare an investitii de sute de milioane de lei care se regasesc mai departe in facturile noastre, infrastructura de transport si distributie a energiei electrice este extrem de veche si uzata incat cea mai mare parte a ei a depasit durata normala de viata sau se afla la limita, informeaza Hotnews.roPotrivit unui raport al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE), energia a ajuns sa circule si prin ... citeste toata stirea