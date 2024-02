Cat poti castiga daca lucrezi cu jumatate de norma? Analiza: Salariul mediu net pentru un loc de munca part-time e 3000 de lei

Mai putin de 10% dintre angajatori vor creste numarul de joburi part-time in 2024, arata analiza unei platforme din piata muncii. In ceea ce priveste veniturile, salariul mediu net pentru un job cu jumatate de norma, la nivel national, este de 3.000 de lei pe luna.Din cele 370.000 de joburi postate anul trecut pe eJobs.ro, 72.000 au fost part-time. Pentru anul acesta, insa, angajatorii au in plan preponderent angajari full-time, in conditiile in care doar 8,2% dintre respondentii celui mai ... citește toată știrea