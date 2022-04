Cat te costa sa cumperi sase ani de vechime in munca. Romanii se asigura ca pot iesi in pensie fara sa piarda bani

Tot mai multi romani isi platesc vechimea in munca, de la un an la altul. Sunt peste 14.000 de persoane care au vrut sa se asigure ca pot sa iasa la pensie fara sa piarda bani. Intra in aceasta categorie in special oameni care au lucrat in strainatate, la negru.46.000 de lei pentru sase ani de vechime in campul muncii"Am avut 13 ani de contributii, dupa aceea am plecat in strainatate, contribui acolo, dar as dori sa am si pensia din Romania. Mai trebuie doi, dar nu ma multumesc cu pensia ... citeste toata stirea