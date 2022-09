Cat trebuie sa munceasca un clujean pentru a-si permite un apartament in orasul de cinci stele

Clujul este un magnet pentru tineri, dar accesul la o locuinta proprie este tot mai dificil. . Preturile la apartamentele noi au crescut in numai un an cu aprox. 19%, in timp ce salariul mediu a crescut cu doar +15,55%.Conform datelor Institutului National de Statistica, in luna iunie 2022,pretul mediu pentru apartamente a fost de 2044 euro pe metru patrat, in timp ce salariul mediu a fost de 828 de euro.Asadar, in luna iunie 2022 erau necesari 10,27 ani sau 124 de salarii medii pentru ... citeste toata stirea