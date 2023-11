Pretul energiei electrice pentru consumatorii casnici expira la data de 31.12.2023, in conformitate cu prevederile contractuale, iar apoi vor fi aplicate tarife noi.Astfel, in perioada 01.01.2024 si pana la 30.06.2024, potrivit OUG nr. 27/2022, cu modificarile si completarile ulterioare, pretul final facturat plafonat al energiei electrice furnizate clientilor casnici in perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 este:maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat in perioada 1 ... citeste toata stirea