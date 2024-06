Cate apartamente si duplexuri s-au vandut la Cluj in luna mai 2024. A tot scazut numarul tranzactiilor din 2023

In luna mai 2024 au fost vandute, la nivelul intregii tari, 43.601 de imobile, cu 18.117 mai putine fata de luna aprilie. Numarul caselor, terenurilor si apartamentelor care au facut obiectul tranzactiilor in luna mai este cu 13.598 mai mic fata de perioada similara a anului 2023.In luna mai s-au vandut la Cluj 2,164 de imobile in judetul Cluj. Dintre acestea 1258 au fost apartamente sau duplexuri. Pe langa datele prezentate anterior, au fost vandute si 255 de terenuri agricole si 618 de ... citește toată știrea