Cate tranzactii se fac zilnic cu aplicatia BT Pay, de la Banca Transilvania - FOTO

2 milioane de persoane folosesc BT Pay pentru bankingul de zi cu zi. Fiecare al doilea card emis de Banca Transilvania este in format digital, inrolat in BT Pay.BT Pay a devenit un super-app de banking si payments, care are inclusiv optiuni complementare: donatii, oferte si sanatate. Cu ajutorul sau pot fi facute plati contactless, transferuri de bani, plata facturilor, confirmarea cumparaturilor online sau donatii. De asemenea, aplicatia ajuta la gestionarea cardurilor, inclusiv originarea de ... citeste toata stirea