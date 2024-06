Categoria de angajati romani care poate ramane fara tichete de masa, dupa majorarea salariului minim de la 1 iulie 2024

Executivul s-a laudat cu cresterea salariului minim si a facut-o joi, in ultima sedinta de Guvern de dinaintea alegerilor de duminica. Vedem, insa, acum, ca in aceasta initiativa s-au facut mai multe erori.Ministrul de finante, Marcel Bolos, nu a inghetat punctul de amenda si nici n-a crescut acel plafonul care trebuia majorat pentru ca bugetarii sa nu isi piarda tichetele de masa.In plus, tichetele de masa sunt acum in aer pentru unii dintre cei care lucreaza la stat, pentru ca dupa ce va ... citește toată știrea