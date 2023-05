Cateva zeci de kilometri de cale ferata intra in reparatii ca trenurile sa circule cu viteze de pana la 120 km/h, o parte dintre santiere sunt in Cluj.Oo lungime de 54,25 km de cale ferata au intrat in reparatii tip quick wins pentru viteza maxima de circulatie de 120 km/h, a anuntat CFR Infrastructura. E vorba de primele 20 de santiere pentru lucrari de acest tip pentru ridicarea restrictiilor de viteza pe 54,25 km de cale ferata si cresterea vitezei maxime de circulatie pana la 120 km/h. ... citeste toata stirea