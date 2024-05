Cati bani castiga un tanar care plimba caini? Mica afacere ii aduce castiguri consistente in fiecare luna

Unii romani si-au transformat iubirea pentru animale intr-o veritabila afacere.Daca pana acum cei care iubeau cateii erau nevoiti sa faca studii sau cursuri pentru a-si fructifica pasiunea, un tanar din Iasi a decis sa-si deschida o mica afacere pentru a ajuta proprietarii de animale de companie.Tanarul a inceput astfel sa plimbe caini in perioada in care era student, potrivit Adevarul.ro."La inceput a fost destul de greu, lumea nu prea are incredere in oricine. Aveam cativa clienti intr-o ... citește toată știrea