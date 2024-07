Cati bani dau clujenii pentru "nunta-datorie", chiar daca nu merg: "Am tot avut certuri in familie/Punem mai mult, ca si cum am merge?"

Organizarea unei nunti a ajuns sa fie, in anul 2024, o adevarata provocare, mai ales daca nu ai un buget foarte mare. Majoritatea produselor s-au scumpit, lucru care se reflecta si in preturile meniurilor din restaurante. Chiar daca nu reusesc sa ajunga la nunta la care au fost invitati, multi spun ca trimit plicul. "Nunta-datorie" pare a fi la fel de costisitoare, multi clujeni trimit in plic exact cat au primit la nunta lor, altii chiar mai mult."Cat puneti la nuntile la care nu participati? ... citește toată știrea