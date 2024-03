Cati bani se duc pe chirii dintr-un salariu mediu? La Cluj, 45% (analiza imobiliara)

Un angajat din judet obtine un salariu mediu net de 5.766 de lei, iar daca vrea sa inchirieze un apartament cu 2 camere in Cluj-Napoca trebuie sa plateasca 2.609 lei/luna, echivalentul a 45% din castigul sau, arata o analiza a portalului Imobiliare.ro, care are in vedere sumele cerute in marile orase si salariile medii la nivel de judete. Brasovenii raman fara jumatate din castiguri ca sa isi plateasca lunar chiria, in vreme ce timisorenii sunt privilegiati.Interesul aratat de romani pentru ... citește toată știrea