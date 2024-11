Cati bani vor plati romanii pentru un brad de Craciun in 2024. Pretul poate ajunge la cateva sute de lei

Primii brazi de Craciun au fost amplasati in unele orase mari din Romania, printre care si Cluj-Napoca, dar au aparut si la vanzare in marile magazine de la noi din tara.In Romania, primii brazi de Craciun si-au facut deja aparitia in magazine, desi suntem inca in luna noiembrie. La vanzare sunt disponibili atat brazi naturali, cat si artificiali. Comerciantii din piete asteapta pana la sfarsitul lunii pentru a pune brazii la vanzare, insa pepinierele au deja liste de rezervari."Clientii isi ... citește toată știrea