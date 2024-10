Cati bani vor primi fermierii romani afectati de seceta severa. Comisia Europeana a facut anuntul

Schema de ajutor de stat a Romaniei in valoare de doua miliarde de lei, care are ca si scop despagubirea fermierilor pentru pagubele suferite din cauza secetei severe intre septembrie 2023 si august 2024, a fost aprobata de Comisia Europeana, ieri, 24 octombrie.Schema este deschisa producatorilor agricoli, care au fost afectati in mod direct de seceta severa, pentru 39 de culturi (precum grau, triticale, orz, ovaz, rapita, floarea soarelui si porumb).Pentru a beneficia de ajutoare, ... citește toată știrea