Un numar de cinci cladiri de birouri ar urma sa fie livrate in Cluj-Napoca anul viitor in contextul in care in 2023 nu a fost livrat nici macar unul, si nici nu e asteptata vreo deschidere in acest an, unul dintre putinii ani fara nici o livrare de la criza economica incoace.In total cele cinci proiecte ar urma sa insumeze aproape 43.700 de metri patrati, dupa cum arata o companie de consultanta la solicitarea actualdecluj.ro.Astfel, conform datelor Fortim Trusted Advisors, in 2024 ar urma ... citeste toata stirea