Ce daune provoaca atacurile cibernetice DDoS si cat costa pe dark web un astfel de atac impotriva unui site web

Daca site-ul sau aplicatia companiei tale se opreste brusc din cauza unui aflux masiv de trafic suspect, poti fi tinta unui atac de tip Distributed Denial-of-Service (DDoS). Aceste tipuri de atacuri cibernetice sunt in crestere drept urmare a razboiului din Ucraina.Atacurile de tip Distributed Denial of Service (DDoS) au fost initial simple experimente care explorau ce se poate face cu ajutorul internetului. "Primul atac DDoS a provenit de la un pusti de 15 ani, in anul 2000, si a afectat ... citeste toata stirea