Ce drepturi legale au cei care trebuie sa munceasca de sarbatori. Prevederi din Codul Muncii pentru zilele libere de Paste

Angajatii care au fost nevoiti sa munceasca de Paste au dreptul, potrivit legislatiei in vigoare, la anumite compensatii. Zilele libere legale de Paste se recupereaza ulterior potrivit legislatiei in vigoare. Cei care trebuie sa munceasca in aceste zile vor fi recompensati de catre angajator.Cu ocazia Pastelui Ortodox, bugetarii si alte categorii de salariati au patru zile libere: vineri, 22 aprilie, sambata, 23 aprilie, duminica, 24 aprilie si luni, 25 aprilie, adica Vinerea Mare, Sambata ... citeste toata stirea