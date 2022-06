Ce pensie veti avea in 2040 cu salariile de acum! Vor fi mai multi varstnici decat tineri

Populatia Romaniei este tot mai imbatranita, iar in anul 2040 numarul varstnicilor de peste 65 de ani il va depasi pe cel al tinerilor sub 24 de ani.Potrivit cercetatorilor CFA Romania, o persoana care castiga acum in mana 4.000 de lei, in 2035 va avea din Pilonul 1 si Pilonul 2 doar 2.600 de lei.In 2030, autoritatilor le va fi dificil sa asigure servicii publice decente, iar in 2040 vor fi mai multi pensionari decat tineri."Avem aceasta veste buna, traim mai mult - speranta de viata in ... citeste toata stirea